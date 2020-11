Eispark Aalen ist abgesagt

Kein Schlittschuhlaufen in diesem Jahr auf dem Greutplatz

Aalen. Eigentlich war der Start des Aalener Eisparks für Anfang Dezember geplant. Nun haben die Stadtwerke Aalen und der Betreiber Interevent den Eispark abgeagt. Alle Beteiligten haben bis zuletzt intensiv geprüft, ob und in welcher Form der Eispark in diesem Jahr sinnvoll betrieben werden kann. Steigende Infektionenszahlen, behördlich angeordnete Kontkatbeschränkungen sowie temporäre Betriebsverbote sorgen jedoch für eine fehlende Planungssicherheit, so die Verantwortlichen.