Der Venushafen mit einer neuen exklusiven Perspektive

Stadtgarten Am Venushafen im Aalener Stadtgarten bietet sich eine neue Perspektive. Der Neubau der drei Mehrfamilienhäuser am gegenüberliegenden Ufer ist beinahe beendet. Vor rund zwei Jahren hatte Investor Stark mit seiner JMS Projektentwicklungsgesellschaft hier an der Schleifbrückenstraße mit dem Bau von 31 exklusiven Wohnungen begonnen. Entlang des Kochers sind zwei öffentliche Holzdecks geplant. Foto: opo