Zusammenstoß nach Vorfahrtsverletzung auf der B466 bei Heidenheim

Heidenheim an der Brenz. Bei einem Unfall am Freitagabend gegen 21 Uhr auf der Bundesstraße 466 / Steinheimer Straße wurde eine Person verletzt. Nach ersten Informationen stießen in einem Kreuzungsbereich zwei Fahrzeuge ineinander, nach dem zuvor ein Fahrzeug die Vorfahrt missachtet hatte. Feuerwehrleute rückten an um die Unfallstelle abzusichern. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand hoher Sachschaden. mbu