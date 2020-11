Gedenkfeier am Mahnmal wegen Corona nur in kleinem Kreis

Volkstrauertag Coronabedingt fand die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Mahnmal in diesem Jahr nicht öffentlich im kleinen Kreis statt. Gerade in diesem besonderen Jahr solle das Gedenken an die Opfer von Krieg, Vertreibung, Gewalt und Terror nicht vergessen werden, sagte OB Thilo Rentschler, der zum Auftakt eine gemeinsame Erklärung zum Volkstrauertag von ihm, Landrat Dr. Joachim Bläse und Landrat a. D. Klaus Pavel verlas. Statt dem städtischen Orchester, das traditionell bei diesem Anlass musiziert, umrahmte dessen Trompeter Nico Köble die kurze Feier. Auch die sonst üblichen Ansprachen und Grußworte mussten entfallen, Klaus Pavel hätte die Ansprache gehalten. Karin Fritscher, Pastoralreferentin katholische Kirchengemeinde, sprach ein Gebet, bevor beim Läuten der Mahnmalglocken die Kränze in der Gedenkstätte niedergelegt wurden. An der Feier nahmen teil: OB Thilo Rentschler, Landtagsabgeordneter Winfried Mack, Landrat Dr. Joachim Bläse und Landrat a. D. Klaus Pavel, Frank Behringer, Kreisvorsitzender der Reservisten Ostwürttemberg, Lothar Klöpfer, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Aalen, Sybille Klaus, Vorsitzende VdK-Ortsgruppe Aalen sowie der stellvertretende Vorsitzende der Wischauer, Leonhard Schmiedt und Gattin. Foto: opo