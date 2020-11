Mitfahren in beiden Richtungen

Lauchheim-Hülen. Hülen hat schon welche – zumindest zwei in Fahrtrichtung Lauchheim. Und auch in Lauchheim steht eins, um zurück nach Hülen zu kommen. Die drei „Mitfahrbänkle“ bekommen Zuwachs. Wie die Ortsvorsteherin Eva Rösler informierte, ist es einem Leader-Projekt zu verdanken, dass es nun auch von und nach Waldhausen quasi wie „per Anhalter“ vorangeht. Demnach seien als weitere Standorte für eine Mitfahrgelegenheit die Bushaltestelle am Wiesenweg in Hülen und die Bushaltestelle bei der VR-Bank in Waldhausen vorgesehen.