So funktioniert und lernt die Künstliche Intelligenz

Anhand der eingespeisten Informationen lernt die KI. Dabei merkt sie sich Einzelheiten der unterschiedlichen Objekte. So könne sie beispielsweise Gläser von Flaschen unterscheiden, sagt Bayer. „Die KI erkennt Flaschen zum Beispiel am Deckel oder am Etikett.“ Anhand solcher Merkmale erkennt die KI Objekte und führt die entsprechenden Befehle, wie die Tonausgabe, aus.

„Das große Problem bei künstlicher Intelligenz ist, die Daten zu sammeln“, erklärt der Erfinder. „Man muss erst einmal eine ganze Menge aufnehmen. Dann erkennt die KI Muster in den Bildern und kann daraus lernen.“ Dieses Lernen sei der zeitaufwendigste Arbeitsschritt, der allerdings automatisch ablaufen kann. „Ich habe das meistens laufen lassen während ich in der Schule war oder über Nacht.“