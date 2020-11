Vergessener Kochtopf führt zu Feuerwehreinsatz

Aalen-Unterkochen. Die Freiwillige Feuerwehr Unterkochen rückt am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz in die Kocherstraße aus. Dort hatte in einer Wohnung aufgrund der Rauchentwicklung in der Küche ein Rauchmelder angeschlagen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung und stellte einen Topf mit Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte fest. Der Topf wurde ins Freie getragen und die Wohnung im Anschluss gelüftet, das berichtet die Polizei. Personen befanden sich keine in der Wohnung. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres vermieden werden.