Apfelsaft für Schule

Bopfingen. 30 Kartons frisch gepressten Apfelsaft der Kelterei Obele aus Kirchheim konnten die Schüler der Stauferschule Bopfingen in Empfang nehmen. Andrea Ziegler und Anke Leins, beide Vorsitzende des Fördervereins Startklar, übergaben die Kartons im Beisein von Rektorin Sabrina Krakow an die Schüler. Die Schüler freuten sich über die Spende, wird der Apfelsaft doch beim Mittagessen in der Schulmensa kostenlos ausgeschenkt. Wegen der Pandemie konnten die Schüler nicht selbst beim Äpfel sammeln helfen. Daher dankt die Schule Frau Ziegler und ihren Helfern sowie Herrn Daniel Übele fürs kostenlose Pressen.