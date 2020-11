Die Feuerwehr ist am Montagabend in Leinweiler im Einsatz

Brand Weil es im Heizraum eines landwirtschaftlichen Anwesens in Leinweiler gebrannt hat, mussten Feuerwehr und Polizei am Montagabend in der Dorfstraße anrücken. Das Feuer war rasch gelöscht. Die Polizei geht bislang von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Foto: Marius Bulling