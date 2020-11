Rieseln am Freitag oberhalb 600 Meter die ersten Schneeflocken?

Am Dienstag sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs. Mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal kurz die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad werden es in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 11 Grad. Es weht weiterhin ein teils lebhafter Wind. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt, örtlich kann sich auch Nebel bilden. Es kühlt ab auf 4 bis 2 Grad. Der Mittwoch wird ein freundlicher Tag – vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf. Mit Sonne gibt es maximal 12 Grad im Dauergrau bleibt es kühler. Am Donnerstag fällt immer wieder mal Regen. Die Höchsttemperatur liegt bei 10 Grad. Auch der Freitag wird ein wechselhafter Tag, maximal noch 6 Grad. Oberhalb etwa 600 bis 700 Meter können sogar erste Schneeflocken fallen. Am Samstag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne.