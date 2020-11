Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: Herbstlich wird das Wetter am heutigen Dienstag. Mit etwas Glück zeigt sich aber auch mal kurz die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei 8 bis 11 Grad. Doch rieseln am Freitag oberhalb 600 Meter die ersten Schneeflocken?Eine Aussicht von Tim Abramowski.

6.30 Uhr: Im Alter von 68 Jahren ist Alfons Wiedemann, Geschäftsführer des Weinmarkts Grieser, am Samstag nach schwerer Krankheit gestorben. „Alfons Wiedemann ist für Aalen ein ganz großer Verlust. Als Mensch und als umtriebiger Geschäftsmann“, sagt der frühere Aalener Bürgermeister Dr. Eberhard Schwerdtner.

6.15 Uhr: Ein Blick auf die Coronazahlen im Ostalbkreis: Am gestrigen Montag, 16. November, meldet das Landratsamt Ostalb 4031 Fälle im Ostalbkreis - das sind 265 Neuinfektionen. Die Zahl der Verstorbenen steigt auf 58. Die Entwicklung im Ostalbkreis in interaktiven Diagrammen.

6.07 Uhr: Nach langen Gesprächen haben sich Bund und Länder auf Appelle und Handlungsaufforderungen geeinigt. So soll etwa auf private Feiern verzichtet werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann berichtet über die Ergebnisse. Zur derzeitigen Situation sagte er: "Es zeigt sich, dass die zweite Welle stärker ist als die erste". Das Wichtigste im Überblick und den Livestream zum Nachschauen finden sie im Artikel.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut an Ihr Ziel!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.