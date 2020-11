Alkoholisiert mit dem Auto überschlagen: 48-Jähriger flüchtet verletzt vom Unfallort

Essingen-Lautern. Ein unter Alkoholeinfluss stehender 48-jähriger Autofahrer kommt am Montagabend gegen 23 Uhr auf der K 3282 von Lautern in Richtung Lauterburg von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt in einer Böschung auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeuglenker stieg aus dem Fahrzeug aus und lief zu Fuß nach Hause, wo er von der Polizei angetroffen wurde. Da er sich bei dem Unfall leicht verletzt hatte, kam er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro.