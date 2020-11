Auto kracht auf der A7 bei Heidenheim in Leitplanke

Heidenheim. Ein medizinischer Notfall könnte nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Unfall am Dienstagmorgen auf der A7 an der Anschlussstelle Heidenheim in Fahrtrichtung Ulm gewesen sein. Ein 49-jähriger Autofahrer prallte gegen 9.30 Uhr gegen die Mittelleitplanke, nachdem er zuvor nach rechts von der Fahrbahn abkam, etwa 200 Meter der Böschung entlang fuhr und danach die Fahrbahn bis zur Mittelleitplanke überquerte. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass der Mann einen medizinischen Notfall erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Audi, an dem rund 10.000 Euro Schaden entstanden, musste abgeschleppt werden.