Aggressiver 26-Jähriger verletzt Polizist leicht

Schwäbisch Gmünd. Am Montagabend wurde ein Polizeibeamter bei einer Widerstandshandlung leicht verletzt. Gegen 18.30 Uhr wurden beim Spielplatz am Kino in der Straße Türlensteg drei Personen angetroffen und kontrolliert. Hierbei fanden die Polizisten Cannabisprodukte. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger war laut Polizeiangaben bei der Kontrolle von Beginn an sehr aggressiv und beleidigte die Beamten massiv. Der 26-Jährige unterschritt auch beharrlich trotz mehrfacher Anweisungen den Mindestabstand. Auch einem erteilten Platzverweis kam der Tatverdächtige nicht nach. Stattdessen schlug er gegen den Arm eines Polizeibeamten, der den aggressiven Mann auf Distanz halten wollte. Der 26-Jährige wurde von den eingesetzten Beamten fixiert und zur Dienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Beseitigungsgewahrsam angeordnet. Zudem wurden Strafverfahren eingeleitet.