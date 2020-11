Zigarettenautomat aus Gaststätte geklaut und in Fluss geworfen

Lauchheim. Am Dienstagmorgen wurde in der Jagst beim Tennisheim ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass dieser in der Nacht zum Dienstag aus einer Gaststätte in der Hauptstraße entwendet und aufgebrochen wurde, teilt die Polizei mit. Das Gerät wurde mit einem Handwagen, der in diesem Zusammenhang aufgefunden wurde, über die Gartenstraße und Uhlandstraße bis zur Jagst transportiert und dort über ein Brückengeländer in den Fluss geworfen. Aus dem Automat wurde das Geld sowie die Zigaretten entwendet. Der Schaden ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westhausen unter Tel. (07363)919040 entgegen.