Ladenburger: Startschuss für neues Werk

Bopfingen. Ladenburger wird am Standort in Bopfingen die Produktion um ein weiteres Werk zur Herstellung von Brettschichtholz (BSH) erweitern, wie die Firma mitteilt. „In einer bis vor Kurzem an die Firma Jiffy vermieteten Halle sollen ab Mitte 2022 bis zu 45 000 cbm verleimte Produkte produziert werden.“ Das Investitionsvolumen liege bei etwa 15 Millionen Euro, 20 neue Arbeitsplätze werden laut Mitteilung geschaffen. „Die Entscheidung für die Investition konnte auch deshalb getroffen werden, da die Genehmigung für den Betrieb einer Nachtschicht im Sägewerk in Kerkingen vorliegt.“ Dies sei Grundlage für die Versorgung des neuen Werkes mit Rohstoffen.