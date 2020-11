Ein „Wasserwechsel“ für den Bucher Stausee in Rainau

Umwelt Seit dem Wochenende wird im Bucher Stausee buchstäblich das Wasser abgelassen. Denn der See soll in dieser Woche abschnittsweise ausgebaggert werden. „Dabei sollen die angelagerten Schlammeinträge beseitigt werden, damit die Staufläche des Sees weiterhin erhalten bleibt“, sagt Rainaus Bürgermeister Christoph Konle. Wie lange die Arbeiten andauern, sei aktuell noch nicht klar. Spätestens im Winter soll der See allerdings den Winterstau zur Schneeschmelze wieder aufnehmen, erklärt Konle. Für die Besucherinnen und Besucher sei der See in dieser Zeit weiterhin zugänglich. „Natürlich gibt es an einigen Stellen Einschränkungen, wegen den Bauarbeiten und den geltenden Abstandsregelungen“, sagt der Bürgermeister. Diese können aber umgangen werden. Die Fische sind in der Zwischenzeit am Wochenende von einem Fischereirechtsinhaber, dem Angelsportverein Ostalb, abgefischt worden. „Die Fische werden nun in andere Gewässer umgesetzt“, sagt Konle weiter. zoe/Foto: opo