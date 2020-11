Impfzentren in Baden-Württemberg

Start Ab dem 15. Dezember sollen die Bundesländer die geplanten Impfzentren und -strukturen so vorhalten, dass eine kurzfristige Inbetriebnahme möglich ist. Die Bundesregierung rechnet damit, dass es im ersten Quartal 2021 einen zugelassenen Impfstoff geben wird. „Wir bereiten jetzt unter Hochdruck die Infrastruktur für das Impfen im Land auf, um an dem Tag startklar zu sein, an dem ein Impfstoff genehmigt wird“, sagte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne).

Baden-Württemberg Im Land sollen insgesamt acht Impfzentren entstehen, zwei pro Regierungsbezirk, plus mobile Impfteams, die in Altenhilfe-Einrichtungen gehen können.

Wer bezahlt? Die Kosten für die Impfungen übernimmt der Bund, die Impfzentren finanziert das Land. sas