Es fällt immer wieder mal Regen

Der Donnerstag wird ein wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen bei maximal 9 bis 12 Grad. 9 Grad gibts in Neresheim, 10 in Bopfingen, 11 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 12 Grad. Die Höchstwerte werden dabei schon am Morgen erreicht, ab Mittag wird es Schritt für Schritt kühler. Es weht außerdem ein teils böiger Wind. In der Nacht zu Freitag ist es meist bewölkt, ganz vereinzelt kann es auch etwas regnen oder oberhalb von 600 Meter auch schneien. Am frühen Freitagmorgen kann es oberhalb etwa 600 Meter sogar etwas schneien. Tagsüber ist es meist trocken, dazu scheint auch immer wieder die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 6 Grad. Am Samstag wird es freundlich – vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf. Mit Sonne gibt es maximal 6 Grad. Am Sonntag dominieren die Wolken. Auch zu Beginn der neuen Woche sind viele Wolken unterwegs.