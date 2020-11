Ostalbkreis rückt in den Fokus falscher Polizisten

Aalen. Bereits in den letzten Wochen wurden wiederholt Anrufe von falschen Polizeibeamten beim Polizeipräsidium Aalen zur Anzeige gebracht. In dieser Woche stellte die Polizei fest, dass der Ostalbkreis, der Rems-Murr-Kreis und der Landkreis Schwäbisch Hall wohl in den Fokus der Betrüger gerückt sind. So wurden beim Polizeipräsidium Aalen in den letzten Tagen jeweils zwischen 30 und 40 Anrufe von falschen Polizeibeamten registriert. Wie die Polizei mitteilt, haben die Betrüger mit dieser Masche immer wieder Erfolg und ergaunern sich damit hohe Geldbeträge.

Die Polizei warnt und informiert jetzt mit einem Comic.

Die wichtigsten Tipps im Überblick: