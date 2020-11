Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. Der Freitag startet auf der Ostalb noch wolkenverhangen, oberhalb von 600 Meter kann es örtlich sogar etwas schneien. Im weiteren Tagesverlauf ist es aber meist trocken und dazu scheint häufig die Sonne. Es wird deutlich kühler als zuletzt, maximal noch 3 bis 6 Grad. 3 Grad werden es in Neresheim, 4 in Bopfingen, 5 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibt’s die 6 Grad. Nach einer leicht frostigen Nacht gibt es am Samstag abseits des Hochnebels viel Sonnenschein bei maximal 6 Grad. Am Sonntag dominieren dann schon wieder die Wolken. Die Höchsttemperatur liegt bei 7, örtlich auch 8 Grad. In der neuen Woche sind viele Wolken unterwegs und die Sonne zeigt sich nur vereinzelt mal. Speziell ab der Wochenmitte kann es auch immer wieder mal regnen. Sonderlich viel Niederschlag fällt aber nicht – somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der November letztlich zu trocken ausfallen wird.

Tim Abramowski