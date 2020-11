Christus hält und trägt

Jedes Bauwerk bracht ein gutes Fundament. Die Außenfassade ist wichtig, die Innenausstattung ist wichtig, aber am wichtigsten ist der Grund, ob der hält und trägt.

Und was für jedes Bauwerk gilt, das trifft auch auf unser Leben zu. Auf was kommt es an? Natürlich auf das Aussehen, das Einkommen, den Beruf, Familie und Freunde. Aber was gibt meinem Leben wirklich Halt? Woran orientieren wir uns? Wir haben vielleicht in den vergangenen Tagen ganz besonders gespürt, wie sehr wir Halt brauchen. Die Angst vor einer eigenen Infektion, die Befürchtung, andere anstecken zu können, und dann noch Bilder von Terror und Anschlägen. Die Welt ist aus den Fugen geraten.

Was ist ein wirklich gutes Fundament für unser Leben? Paulus macht einen Vorschlag: „Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ (1.Korinther 3.11).