Zwei Leichtverletzte nach Küchenbrand

Steinheim. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, hat sich am frühen Samstagmorgen gegen 5.36 Uhr ein Küchenbrand in der Beethovenstraße in Steinheim ereignet. Laut Angaben der Polizei wurde Essen auf dem Herd vergessen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar.