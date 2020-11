Wohnungseinbrüche in Ellwangen

Ellwangen. Am Freitagnachmittag sind der Polizei in Ellwangen zwei Wohnungseinbrüche gemeldet worden. Bislang unbekannte Täter gelangten laut Angaben der Polizei durch eine nicht richtig geschlossene Terrassentüre in eine Wohnung in der Eugen-Bolz-Straße. In der Karl-Stirner-Straße wurde ein Fenster aufgehebelt, um in die Wohnung zu gelangen. Die Tatzeit kann in beiden Fällen nicht genau eingegrenzt werden. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugen, die seit Samstag, 14.November, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. (07961) 9300 an das Polizeirevier Ellwangen zu wenden.