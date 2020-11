Vorlesetag diesmal digital

Bildung Jedes Jahr am bundesweiten Vorlesetag lesen MdL Winfried Mack und Ulrich Betzold, Geschäftsführer des Ellwanger Schul- und Kindergartenausstatters, Kindern gemeinsam vor. In diesem Jahr wären sie im Kinderhaus Bopfingen gewesen. Pandemiebedingt war das nicht möglich, aber das Kinderhaus zeigte sich kreativ und veranstaltete einen digitalen Vorlesemarathon, zu dem Videos geschickt werden konnten. So las Mack aus dem Buch „Jim Knopf auf dem Dach der Welt“. Foto: privat