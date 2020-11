TV Wetzgau im Bundesliga-Finale

Im Halbfinale der Turn-Bundesliga gewinnt der TV Wetzgau deutlich mit 61:15 gegen die Siegerländer KV in der Großen Sporthalle in Gmünd. Das bedeutet den Einzug ins Finale nach einem verdienten, deutlichen Sieg und die Chance auf den Meistertitel. Am 19./20. Dezember wird der TVW dann im Finale auf die TG Saar treffen.