Der große Christbaum strahlt am Ellwanger Marktplatz

Vorweihnachtszeit Am kommenden Sonntag ist 1. Advent. Der Einkaufstrubel, der sonst in der Vorweihnachtszeit in den Straßen herscht, ist dieses Jahr nicht zu sehen. Eher still und nachdenklich wirkt die Ellwanger Fußgängerzone. Eine tiefere Weihnachtsstimmung, die auch von den Christbäumen ausgeht, die bereits aufgestellt und beleuchtet sind. Ein abendlicher Stadtbummel ist da durchaus ein schönes Erlebnis. Zumal zum Abschluss auch der Stand der Metzgerei Schenk mit Bratwurst und Schupfnudeln am Fuchseck schon bereit steht.Foto: gek