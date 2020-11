Zwei Einbrüche in Ellwanger Wohnhäuser

Ellwangen. Die Polizei meldet nach einem Einbruch in der Ellwanger Burgstraße, einen weiteren Einbruch. Über ein Fenster gelangte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 15.50 Uhr und 19.40 Uhr in ein Wohnhaus. Hier durchsuchte er Schränke und Schubladen. Ob der Einbrecher tatsächlich Beute machte, wird noch abgeklärt. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon (07961)9300 entgegen.