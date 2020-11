Brennende Holzhütte in Westhausen

Westhausen. Am Mittwoch gerät kurz nach Mitternacht eine Holzhütte in der Westhausener Mozartstraße in Brand. Dadurch wurde die Wand des danebenstehenden Wohngebäudes leicht verrußt, es bestand jedoch keine konkrete Gefahr, dass das Feuer auf dieses übergriff. Der Schaden an der Hütte wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Westhausen war mit 21 Einsatzkräften vor Ort.