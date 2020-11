Böhmenkirch: Streit eskaliert - 36-Jähriger schwer verletzt

Böhmenkirch. Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstag ein Streit zwischen drei Männern in einem Wohnhaus eskaliert. Dabei soll ein 33-Jähriger seinen Kontrahenten mit den Füßen getreten haben. Der 36-Jährige wurde schwer verletzt und flüchtete. Auf der Straße traf er auf Zeugen, die ihn später zur Polizei brachten. Später kam der Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und will den genauen Tatablauf und die Hintergründe der Tat klären.