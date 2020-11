Brand auf Balkon in Essingen

Essingen. Wie die Polizei mitteilt, gibt es nach einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Limesstraße in Essingen keine Verletzten. Die Bewohner des Gebäudes konnten dieses selbstständig verlassen. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz und konnte den Brand löschen. Die Bewohner wurden vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigte das Feuern den Balkon und die zugehörige Wohnung, sowie einen weiteren Balkon am Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.