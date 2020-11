Blau oder grau, wie präsentiert sich der Himmel am Donnerstag?

Am Donnerstag wird es auf der Ostalb wieder freundlich - vorausgesetzt der teils zähe Hochnebel löst sich auf. Im Dauergrau gibt es 4 bis 6 Grad, mit Sonne sind örtlich bis zu 8 Grad möglich. In der Nacht zu Freitag ist es abseits des Hochnebels meist klar oder nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei frostigen -1 bis -4 Grad. Am Freitag, Samstag und Sonntag ändert sich wettertechnisch überhaupt nichts: Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, scheint ausgiebig die Sonne.