Ein Zeichen gegen Gewalt: Wallfahrtskirche Schönenberg leuchtet orange

Gleichberechtigung Im Zuge der diesjährigen Orange Days, eine Aktion im Rahmen des internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, leuchtete die Wallfahrtskirche zum Auftakt am vergangenen Mittwoch orange. Sechs mal soll die Kirche in den kommenden Wochen noch von 17 bis 24 Uhr leuchten. Die nächsten Termine sind am Samstag, 28. November, Sonntag, 28. November, Samstag, 5. Dezember, Sonntag, 6. November und zum Abschluss der Orange Days am Donnerstag, 10. Dezember. err / Foto: err