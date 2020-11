Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.55 Uhr: Am heutigen Donnerstag steht die Telefonanlage des Ostalb-Klinikums Aalen in der Zeit von 18:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr nur stark eingeschränkt zur Verfügung. Grund sind notwendige Erneuerungen wesentlicher Komponenten der zentralen Telefonanlage. In diesen ca. 30 Minuten sind fast alle Telefonanschlüsse der Klinik von extern nicht erreichbar. Auch die Patiententelefone sind hiervon betroffen. Die Notrufnummer 112 für medizinische Notfälle steht selbstverständlich auch in dieser Zeit zur Verfügung.

6.30 Uhr: Am Mittwochnachmittag erreichte diese Zeitung eine Meldung aus Unterkochen: Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilten, soll eine Frau versucht haben einen Mann zu töten. Mit einem Messerstich wurde der 48-Jährige schwer verletzt. Angehörige konnten zum Glück schlimmeres verhindern.

6.10 Uhr: Am Mittwoch haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über neue, aktuelle Corona-Regelungen beraten. Die strengen Beschränkungen für persönliche Kontakte werden im Kampf gegen die Corona-Pandemie noch einmal für mehrere Wochen verschärft, dafür aber dann über Weihnachten gelockert. Darauf verständigten sich die Ministerpräsidenten am Mittwoch nach mehrstündigen Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel.

Am heutigen Donnerstag um 10.00 Uhr befasst sich der baden-württembergische Landtag in einer Sondersitzung mit der Corona-Lage. Dann will auch Kretschmann in einer Regierungsansprache ausführlicher über die Ergebnisse der Beratungen berichten.



6.03 Uhr: Wer in der kommenden Stunde unterwegs ist, hat sowohl auf den Straßen als auch auf den Schienen Glück. Es gibt weder Staus noch Verspätungen auf Rems- oder Brenzbahn zu melden.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen