Neubau der Sozialstation Abtsgmünd wächst in die Höhe

Bauarbeiten Die Arbeiten am Neubau der Sozialstation Abtsgmünd gehen in die Höhe. Am Donnerstag waren Mitarbeiter der Baufirma Stegmaier, Hüttlingen, Stuckateurbetrieb Robert King, Westhausen, sowie ein Transmix der Transportbeton Ostalb GmbH auf der Baustelle. In der westlichen Ortsmitte von Abtsgmünd, im Bereich Hallgarten, entsteht ein neues Verwaltungsgebäude für die rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ende 2017 hatte die Gemeinde dafür eine rund 7000 Quadratmeter große Baulücke gekauft. Die Sozialstation Abtsgmünd betreut Kunden in einem Einzugsgebiet von über 35 000 Einwohnern in der Region. Ende des Jahres sollen die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein. Text/Foto: mam