Firma Prinzing spendet 5000 Euro

Spende Die Firma Prinzing Elektrotechnik GmbH Aalen verzichtet auch 2020 wieder auf Weihnachtspräsente für ihre Kunden. Stattdessen geht eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an den Lions Club Ostalb Ipf zur Unterhaltung des Vorschulkindergartens in Mosambik. Geschäftsführer Josef Zeller (rechts) überreichte dem Präsidenten des Lions Club Ostalb Ipf, Michael Jast, den Scheck über 5000 Euro. Foto: privat