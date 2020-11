Aalen. Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat Ulrike Ebert zur Leiterin des Amts für Bürgerservice und öffentliche Ordnung gewählt. Die in Aalen aufgewachsene Verwaltungsfachfrau hat von 2010 bis 2014 ein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg absolviert. Nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss im Studiengang Public Management trat sie ihre erste Stelle bei der Stadt Lauffen am Neckar an, wo sie die Leitung des Büros des Bürgermeisters übernahm. 2017 wechselte Ulrike Ebert als Hauptamtsleiterin zur Gemeinde Oberstenfeld im Landkreis Ludwigsburg.

Wann sie die Nachfolge von Michael Felgenhauer antritt, steht noch nicht fest. Der bisherige Amtsleiter wechselt zum 1. Dezember als Dezernent für Umwelt und Ordnung zum Landkreis Heidenheim.

Neben den zentralen Bürgerdiensten wie Standesamt, Ortsbehörde gehören die Abteilungen für Zuwanderung und Integration, Sicherheit und Ordnung zum Verantwortungsbereich der neuen Amtsleiterin. Auch die sechs Ortsteilrathäuser und die freiwillige Feuerwehr sind dem Amt für Bürgerservice und öffentliche Ordnung organisatorisch zugeordnet.