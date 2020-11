Scheint am Freitag wieder die Sonne?

Am Freitag gibt es auf der Ostalb wieder ruhiges Spätherbst-Wetter. Abseits des Hochnebels scheint ausgiebig die Sonne bei bis zu 8 Grad – im Dauergrau bleibt es deutlich kühler. Am Samstag wird das Wetter ähnlich. Sobald sich der Hochnebel verzogen hat wird es freundlich. Die Spitzenwerte liegen je nach Sonnenschein bei 2 bis 7 Grad. Am Sonntag (1. Advent) spielen wir erneut eine Runde Hochnebel-Lotto – dann heißt es wieder grau oder blau? Die Temperaturen gehen aber allgemein zurück und liegen überall nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Mancherorts ist sogar ein Eistag (Höchsttemperatur liegt bei unter Null Grad) möglich. Noch ein Satz zu den Tiefstwerten am Wochenende. Bei längerem Aufklaren sind bis zu -5, örtlich auch -6 Grad möglich. In der kommenden Woche bleibt uns das ruhige Wetter erhalten. Tagsüber liegen die Werte bei knapp über Null Grad, in den Nächten wird es frostig.