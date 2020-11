So sehen’s die Fraktionen im Kreistag

CDU: Wolfgang Steidle erklärte, der Wunsch, die Brenzbahn auszubauen sei uralt, weswegen es die CDU befürworte „Dampf“ zu machen. Die Bahn sei an der Grenze. Der Ausbau und die Elektrifizierung notwendig.

Grüne: Gabriele Ceferino findet es, gut, „dass wir jetzt voll am Tisch sitzen“. So sei Mitsprache gewährleistet. Zwar sei der Ausbau insgesamt ein teueres Projekt - aber es gehe immerhin um 80 Kilometer Strecke. Dies gelte es einmal in Relation zu setzen mit manchem Straßenbauprojekt.

Freie Wähler: „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte Herbert Witzany und weiter: „Wir müssen die Brenzbahn stärken, sonst können wir den Mobilitätspakt vergessen“.

SPD: Zustimmung signalisierte auch Andrea Hatam. Ziel müsse es sein, mehr Menschen- und Güterverkehr auf die Bahn zu verlegen“.

AfD: Zustimmung: Andreas Wörner verwies auf die überregionale Bedeutung der Strecke.