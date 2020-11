Wo sind die Spaten hin?

Wo die Spaten sind, hat sich der Spion gefragt, als er das Foto von der Baustelle Nordumfahrung Ebnat betrachtete. Da stehen die üblichen Verdächtigen in üblicher Pose. Wie bei einem Spatenstich. Nur Spaten haben sie nicht. Dabei hätte es doch so hübsche Exemplare gegeben. Berufsschülerinnen und -schüler haben sie sogar graviert. Beim Ortstermin zum Baustart im Juli standen sie bereit. Doch benutzt wurden sie nicht. Der Spion fasst zusammen: Ein Nicht-Spatenstich mit Spaten und ein Spatenstich ohne Spaten. Gibt’s nur in Aalen und Teilorten.

Die beiden Youtuber Jonathan Apelt und Christian Stachelhaus dagegen haben Aalen und die Teilorte noch nicht kennengelernt. Auf ihrem Kanal „PietSmiet“ veranstalteten sie ein Kennzeichenquiz und drückten bei „Aachen“ auf „AA“. Nix Aachen, Aalen, korrigiert der Spion. Wir sind die, die keinen Spaten zur Hand haben, wenn wir einen brauchen und einen haben, wenn wir keinen brauchen.