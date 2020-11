Einbruch in Vereinsheim in Neunheim

Ellwangen-Neunheim. Unbekannte Täter sind am Freitagabend, in der Zeit zwischen 19 und 19.22 Uhr, in das Vereinsheim in der Rattstadter Straße eingebrochen. Sie durchsuchten laut Polizeiangaben alle Räume nach Diebesgut, wurden hierbei aber offensichtlich durch den zurückkehrenden Verantwortlichen gestört und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt, so die Polizei. SIe bittet Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Ellwangen zu melden: Telefon (07961)-930-0.