Der große SchwäPo-Adventskalender

Aalen. Beim Online-Adventskalender der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost gibt es jeden Tag etwas zu gewinnen. Ob Einkaufsgutscheine von lokalen Händlern im Einzelwert von bis zu 140 Euro oder tolle Sachpreise, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Teilnahme ist vom 1. bis 24. Dezember täglich jeweils von 0 bis 23.59 Uhr möglich. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen muss das Türchen des aktuellen Tages ausgewählt werden und die Kontaktdaten angeben. Die Ermittlung des Tagesgewinners erfolgt im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern dieses Tages. Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt per E-Mail. Zudem werden die Tagesgewinner mit ihrem Gewinn in den Tageszeitungen Schwäbische Post und Gmünder Tagespost bekannt gegeben. Vergangene Verlosungspreise lassen sich noch einsehen, eine Teilnahme ist hier aber nicht mehr möglich.

Täglich mitmachen lohnt sich! Unter allen Teilnehmern wird zusätzlich ein Tablet, das Samsung Galaxy Tab A 32 GB WiFi, verlost. Mit jeder Teilnahme an den Tagesverlosungen erhöht sich die Gewinnchance bei der Sonderverlosung.

Der Adventskalender kann mit der URL https://www.schwaebische-post.de/adventskalender beziehungsweise https://www.gmuender-tagespost.de/adventskalender aufgerufen werden. Zudem ist der Adventskalender auch auf den Startseiten der Tageszeitungen neben den Reitern Jobs, Immobilien, Trauer, etc. zu finden.

Unterstützt wird der Adventskalender von: Kieser Training, Saturn Herrenmode, Gepp’s (im Kubus), Sachse Schuhstadel, Zeitraum Pop-Up Store, Jowa-Schuhe, Galerie der Sinne, Handwerksbäckerei Mack, Schuh-Lagerverkauf Kinkel, Juwelier Beyer, Gesundheitshaus Petrogalli.