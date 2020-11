Der Ellwanger Stadtfuchs wurde am Bahnhof von der Polizei eingefangen

Tierwelt Der Stadtaufenthalt des Fuchses, der schon seit etlichen Tagen in Ellwangen auffiel, ist beendet: Am frühen Samstagnachmittag gelang es drei Polizeibeamten, das Tier in der Bahnhofsstraße lebend einzufangen. Am Vormittag schon hatten Passanten den Fuchs in der Innenstadt gesehen und die Polizei verständigt. Der sei vom Fuchseck erst in Richtung Rathaus, dann zum Amtsgericht gelaufen, so die Mitteilung des Aalener Polizeireviers. Danach habe sich das Tier zielstrebig in Richtung Bahnhofstraße begeben, Ganz kurz stellte sich der Fuchs noch einem Fototermin in der Gartenanlage einer Hausgemeinschaft, um anschließend die Polizei längere Zeit auf Trab zu halten. Letztlich hatten die Beamten den längeren Atem: Sie erwischten Meister Reineke und übergaben ihn dem zuständigen Jagdpächter. Der habe das Tier in den Wald verbracht, so die Polizei. Text/Foto: Charlotte Braig