Heidenheim stürzt den HSV von der Tabellenspitze

Die Sensation ist wieder einmal perfekt. Der FC Heidenheim bog am Sonntagnachmittag in der Voith-Arena gegen den Hamburger Sportverein einen 0:2-Rückstand um und besiegte den Tabellenführer der 2. Liga nach einem schwerem Patzer von HSV-Keeper Sven Ulreich in der Schlussminute 3:2.

Held des Tages war Heidenheims Christian Kühlwetter, der vier Tore erzielte. Drei davon zählten, eines wurde wegen abseits per Videobeweis wieder aberkannt.