Ein ruhiges November-Ende - der Dezember startet mit etwas Schnee und örtlich gefrierendem Regen

Auch am letzten November-Tag gibt es auf der Ostalb wieder„Entweder-Oder-Wetter". Entweder ist es hochnebelartig bewölkt, oder es scheint die Sonne. Im Dauergrau liegen die Werte bei -2 bis 0 Grad Mit Sonne gibt es 2, örtlich auch 3 Grad. Spannender wird das Wetter in der Nacht zu Dienstag. Von Westen her erreicht uns eine Niederschlagsfront – mit Regen, gefrierendem Regen und oberhalb von rund 400 Meter sogar Schneefall. Da der Boden gefroren ist, kann es am Morgen auf den Straßen teils sehr glatt sein. Am Dienstag tagsüber sind nur noch einzelne Regen- und Schneeschauer unterwegs. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 400 Meter. Im weiteren Wochenverlauf passiert beim Wetter nicht sonderlich viel. Abseits des Hochnebels scheint häufig die Sonne. Die Spitzenwerte liegen bei knapp über 0 Grad. In den Nächten bleibt es frostig.