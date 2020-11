Olympiaticket für Toba

Interims-Cheftrainer Valeri Belenki nominierte nach einem Testwettkampf in Kienbaum am Wochenende elf Kunstturner, die mit ihm zusammen den Weg in Richtung Olympische Spiele 2021 gehen. Wetzgaus Bundesligaturner Andreas Toba hat den Leistungstest gewonnen und damit das Ticket souverän in der Tasche.