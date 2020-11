Zwei Verletzte bei beinahe Überschlag in der Heidenheimer Innenstadt

Heidenheim. Schwerer Unfall am Abend in der Heidenheimer Innenstadt. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein Fahrzeuglenker die Bahnhofsstraße, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten an den Unfallort um sich um die beiden Insassen zu kümmern. Beide kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, stand am Abend zunächst nicht fest. Die Polizei hat die routinemäßigen Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. mbu