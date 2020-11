Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.20 Uhr: Entweder ist es heute hochnebelartig bewölkt, oder es scheint die Sonne. Im Dauergrau liegen die Werte bei -2 bis 0 Grad Mit Sonne gibt es 2, örtlich auch 3 Grad. Spannender wird das Wetter in der Nacht zu Dienstag. Von Westen her erreicht uns eine Niederschlagsfront – mit Regen, gefrierendem Regen und oberhalb von rund 400 Meter sogar Schneefall. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.

6.07 Uhr: Am Sonntagabend hat sich in der Heidenheimer Innenstadt ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein Fahrzeuglenker die Bahnhofsstraße, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen.

6.04 Uhr: An diesem Montagmorgen ist es noch ruhig auf den Staßen im Ostalbkreis. Derzeit müssen Sie mit keinen Verzögerungen durch Stau rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen