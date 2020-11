Projektgruppe kauft städtisches Grundstück fürs erste Aalener Mehrgenerationenhaus

Wohnen Die Mitglieder des Mehrgenerationenprojekts GENiAAL freuen sich: An diesem Montag haben sie Im großen Sitzungssaal des Aalener Rathauses den Kaufvertrag mit der Stadt Aalen unterzeichnet. Damit konnte die Gruppe ihren Bauplatz in den Schlatäckern erwerben. Inge Löffler: „Unser lange gehegter Traum für ein erstes Mehrgenerationenhaus in Aalen kann jetzt Gestalt annehmen.“ Noch einige Wohnungen in verschiedenen Größen seien frei. OB Rentschler erklärte, er freue sich darüber, dass diese innovative Wohnform nun auch in Aalen Realität werde. Sie sei solide, seriös und vorbildlich. Interessenten können über die Internetseite www.geniaal.info Kontakt mit der Gruppe aufnehmen. cow / Foto: Oliver Giers