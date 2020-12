Warnung vor Glatteis

Ostalbkreis. In der Nacht zum Dienstag hat es geschneit. Auf den Straßen kann es zum Berufsverkehr am Morgen teils sehr glatt sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Dienstag von 1 Uhr bis 12 Uhr vor leichtem Schneefall oberhalb von 600 Meter. Verbreitet soll es glatt werden. Ebenso warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost. Dieser tritt zwischen -1 °C und -5 °C auf.